ПФР в Севастополе: материнский капитал на образование детей направили более 1,3 млн семей

В ПФР в Севастополе отмечают: с момента запуска государственной программы подано более 1,3 млн. заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на образование детей, в том числе в Севастополе 4,5 тыс. заявлений. Оплата обучения детей – одно из востребованных направлений программы, и в 2022 году составляет более 17% от общего числа обращений за распоряжением средствами материнского капитала.

Напомним, направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дал право на сертификат.

Возраст ребенка, на образование которого могут быть направлены средства МСК или их часть, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капиталом на обучение ребенка можно подать онлайн через личный кабинет сайте ПФР или на портале госуслуг, а также лично в любой клиентской службе Пенсионного фонда России или в МФЦ.

Копия договора об оказании платных образовательных услуг не потребуется, если между отделением Пенсионного фонда России и учебным заведением заключено соглашение об информационном обмене, в рамках которого фонд самостоятельно запрашивает необходимые сведения.

Сегодня заключено уже около тысячи соглашений с учебными заведениями высшего образования, порядка 2,3 тыс. соглашений с учреждениями среднего профессионального образования и около 23 тыс. соглашений с дошкольными учреждениями, в том числе в Севастополе — с 16 учебными заведениями среднего и высшего образования и 79 соглашений с дошкольными учреждениями.

Источник: пресс-служба ПФР в Севастополе

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