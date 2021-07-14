ПФР в Севастополе: многодетные мамы имеют право на досрочную пенсию

В ПФР в Севастополе отмечают: у многодетных матерей, воспитавших детей до 8 лет, есть право выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Если у женщины пять и более детей, то она может обратиться за назначением досрочной пенсии по старости в 50 лет, если четверо – в 56 лет, если трое детей, то в 57 лет. Основными требованиями для установления досрочной пенсии являются:

15 лет страхового стажа;

необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). К 2025 году необходимо иметь 30 ИПК (в 2021 году – 21 ИПК);

воспитание детей до 8 лет;

отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.

Следует помнить, что в стаж учитываются также нестраховые периоды ухода за детьми, но только в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды трудовой деятельности, за которые начислялись страховые взносы в ПФР.

В стаж учитывается 1,5 года за каждого ребенка (но не более 6 лет в общей сложности), а также начисляются ИПК (не более чем за 4 детей):

за 1 год ухода за первым ребенком учитывается 1,8 ИПК (т.е. за 1,5 года — 2,7);

за 1 год ухода за вторым ребенком – 3,6 ИПК (а значит, за 1,5 года — 5,4);

за 1 год ухода за третьим и четвертым ребенком – по 5,4 ИПК (т.е за 1,5 года — 8,1).

Такие периоды могут быть засчитаны отцу детей, если этот стаж по уходу не учтен в страховом стаже матери.