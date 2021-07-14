Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | ПФР в Севастополе: многодетные мамы имеют право на досрочную пенсию

crimeapress_news



«Верево Сити»
ПФР Севастополя призывает пенсионеров проверить счёт на банковских картах!

ПФР в Севастополе: многодетные мамы имеют право на досрочную пенсию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:39 14.07.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: у многодетных матерей, воспитавших детей до 8 лет, есть право выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Если у женщины пять и более детей, то она может обратиться за назначением досрочной пенсии по старости в 50 лет, если четверо – в 56 лет, если трое детей, то в 57 лет. Основными требованиями для установления досрочной пенсии являются:

  • 15 лет страхового стажа;
  • необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). К 2025 году необходимо иметь 30 ИПК (в 2021 году – 21 ИПК);
  • воспитание детей до 8 лет;
  • отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.

Следует помнить, что в стаж учитываются также нестраховые периоды  ухода за детьми, но только  в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды трудовой деятельности, за которые начислялись страховые взносы в ПФР.

В стаж учитывается 1,5 года за каждого ребенка (но не более 6 лет в общей сложности), а также начисляются ИПК (не более чем за 4 детей):

  • за 1 год ухода за первым ребенком учитывается 1,8 ИПК (т.е. за 1,5 года — 2,7);
  • за 1 год ухода за вторым ребенком – 3,6 ИПК (а значит, за 1,5 года — 5,4);
  • за 1 год ухода за третьим и четвертым ребенком – по 5,4 ИПК (т.е за 1,5 года — 8,1).

Такие периоды могут быть засчитаны отцу детей, если этот  стаж по уходу не учтен в страховом стаже матери.

ПФР в Севастополе: многодетные мамы имеют право на досрочную пенсию

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.