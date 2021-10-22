ПФР в Севастополе: на что можно потратить материнский капитал

В ПФР в Севастополе отмечают: несмотря на то, что программа материнского семейного капитала (МСК) действует в Севастополе с 2015 года, еще не все родители определились, на что можно потратить материнский капитал.

Напоминаем, использовать средства МСК можно на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, получение ежемесячных выплат из средств МСК семьями с низкими доходами.

Распорядиться материнским капиталом можно, когда ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на МСК, исполнится три года. При этом, средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными.

У многих родителей возникает вопрос, можно ли использовать материнский капитал ДО достижения ребенком возраста 3-х лет. Сразу после рождения ребенка, дающего право на материнский капитал, семья может направить средства на следующие цели:

на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией;

на получение ежемесячных денежных выплат. Право на них имеют семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с января 2018 года. Ежемесячные выплаты можно получать до исполнения второму ребенку трех лет;

на дошкольное образование детей, в том числе старших в семье, посещающих детские сады. Средствами капитала можно оплатить занятия в кружках, спортивных секциях и т.д. при условии, что дошкольное образовательное учреждение находится на территории Российской Федерации и имеет лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг. Перечисление средств в данном случае осуществляется на счет образовательной организации безналичным путем.

на компенсацию расходов на приобретение товаров из определенного перечня для социальной адаптации ребенка-инвалида. Это могут быть специальные велосипеды, кресла, кровати, подъемные устройства, столы, компьютеры, спортивное оборудование и другие средства развития. При этом товар или услуга, которую семья планирует приобрести для ребенка-инвалида, должна быть одобрена лечащим врачом и впоследствии включена в индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА).

Чаще всего севастопольские родители направляют МСК на улучшение жилищных условий. Так, с начала действия программы в Севастополе на эти цели было направлено более 2,8 млрд. рублей.