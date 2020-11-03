ПФР в Севастополе: надбавка к пенсии 80-летним

В ПФР в Севастополе отмечают: жители города интересуются, увеличивается ли пенсия при достижении 80-ти лет. Ситуацию комментирует заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан Отделения ПФР по г.Севастополю Наталья Васильева.

Положена ли надбавка к пенсии тем, кому исполнилось 80 лет?

Да, положена. Когда гражданин достигает возраста 80-ти лет, ему устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100 % от суммы фиксированной выплаты*. Напомню, фиксированная выплата — это часть страховой пенсии, которая ежегодно индексируется. В 2020 году ее размер составляет 5 686,25 руб.

Говоря упрощенно, при достижении 80-летия в 2020 году страховая пенсия по старости пенсия увеличится на 5 686,25 руб.?

Совершенно верно.

Чтобы получить данную надбавку к пенсии, нужно писать заявление?

Заявление подавать не нужно. Указанная выплата устанавливается к пенсии в беззаявительном порядке, на основании документов, имеющихся в пенсионном деле.

А в каких случаях надбавка не устанавливается?

Повышенная фиксированная выплата не устанавливается у инвалидов I группы, получающих страховую пенсию по старости, поскольку фиксированная выплата этой категории граждан была увеличена изначально — еще при назначении пенсии. Также фиксированная выплата не повышается у 80-летних пенсионеров, которые получают социальную пенсию, и у 80-летних пенсионеров — получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца.

В то же время получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80 лет имеют право обратиться за предварительным расчетом размера своей страховой пенсии по старости, в которой фиксированная выплата будет увеличена на 100%. И в случае, если ее размер окажется больше получаемой пенсии по случаю потери кормильца — пенсионеру будет рекомендовано перейти на страховую пенсию по старости.

Некоторые севастопольцы, достигшие 80-летия, «не чувствуют» повышения. В Пенсионном фонде говорят, что им выплачивается т. н. «сохраненный» размер пенсии?

Дело в том, что в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 21.07.2014 года**, «сохраненный» размер пенсии не подлежит корректировке (индексации), а также перерасчету в сторону увеличения.

Напомните, что такое «сохраненный» размер пенсии?

«Сохраненный» размер пенсии — это украинская пенсия по состоянию на 2014 год, которая была поэтапно увеличена в два раза и переведена в рубли по курсу 3,8. С 1 января 2015 года все пенсии крымчан и севастопольцев были пересчитаны в соответствии с российским законодательством. Такие пенсии стали условно называть «российскими». И если при перерасчете пенсии с 1 января 2015 года «российская» пенсия не достигла размера пенсии, выплачиваемой на 31 декабря 2014 года (т. е. не достигла «сохраненного» размера), севастопольцам продолжили выплачивать пенсию в более высоком размере — в «сохраненном».

Пенсия будет выплачиваться в «сохраненном» размере до тех пор, пока пенсия, рассчитанная в соответствии с законодательством РФ, не достигнет «сохраненного» размера или не превысит его.

Например, в 2014 году пенсионер Петров получал пенсию в размере 2 500 грн. Этот размер был переведен в рубли по курсу 3,8 и поэтапно, начиная с апреля 2014 года, увеличился в 2 раза. Таким образом, на 31 декабря 2014 года размер пенсии Петрова уже составлял 19 000 рублей. Именно этот размер стал называться «сохраненным».

С января 2015 года пенсию пересчитали по российскому законодательству, ее размер составил, например, 13 000 рублей. Ежегодно «российскую» пенсию Петрову индексировали: с 01.02.2015 года на 11,4%, с 01.02.2016 года — на 4%, с 01.02.2017 года — на 5,4%, с 01.01.2018 года — на 3,7%, с 01.01.2019 года — на 7,05%, а с 01.01.2020 года — на 6,6%.

На сегодняшний день размер «российской» пенсии у Петрова составляет 18 785,60 рублей. Но поскольку он меньше, чем «сохраненный», пенсионеру продолжают выплачивать 19 000 рублей (т. е. его «сохраненный размер»).

А если, например, в ноябре ему исполниться 80 лет?

В этом случае, «российская» пенсия у Петрова автоматически увеличится на размер фиксированной выплаты, т. е. на 5 686,25 руб. и составит 24 471,85 руб. (18 785,60 руб.+ 5 686,25 руб.). С момента 80-летия размер «российской» пенсии превысит «сохраненный», поэтому Петров начнет получать уже «российскую» пенсию, которая, в свою очередь, будет ежегодно индексироваться.

*часть 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

**статья 3 Федерального закона от 21.07.2014 № 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Источник: пресс-служба ПФР в Севастополе