ПФР в Севастополе: направить маткапитал на оплату дошкольного образования стало проще

В ПФР в Севастополе напоминают: оплатить детский сад материнским капиталом можно, не дожидаясь трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, дающего право на материнский капитал. Родители могут распорядиться средствами в любое необходимое время, при этом направить средства можно на оплату содержания и обучения не только младшего, но и старшего ребенка, если он ходит в детский сад.

В соответствии с законодательством родители вправе выбрать любую организацию, имеющую право на оказание образовательных услуг. При этом законодательством исключается требование о наличии обязательной аккредитации учебной программы, по которой обучается ребенок (дети). Главное, чтобы дошкольная организация находилась на территории Российской Федерации и имела лицензию (право) на оказание соответствующих образовательных услуг. Чтобы направить средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного учреждения (муниципального, частного или ведомственного) необходимо представить в территориальный орган ПФР по месту жительства договор с образовательным учреждением, включающий в себя обязательства учреждения по содержанию ребёнка и расчёт размера платы за содержание, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Перечень необходимых документов:

Письменное заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала;

Документы, удостоверяющие личность, лица, получившего сертификат;

Заверенная организацией копия договора между организацией, реализующей образовательные программы и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера платы за это.

Обращаем внимание, что при наличии подверженного профиля на портале госуслуг заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала можно подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или портал госуслуг (gosuslugi.ru).

Оплата образовательных услуг производится путём перечисления указанной в договоре суммы на счёт учебного заведения.

С образцами договоров о содержании ребенка в детском саду можно ознакомиться на странице Отделения ПФР по г. Севастополю на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/branches/sevastopol/ в разделе «Информация для жителей региона» — «Гражданам».

Предлагаемые образцы не являются обязательными, и при необходимости в них могут быть внесены корректировки сторонами договоров.

Важно отметить, что Отделения ПФР по всей стране заключили соглашения об информационном обмене не только с высшими и средними учебными заведениями, но и детскими дошкольными учреждениями.

Если раньше семьям, которые направляли материнский капитал на оплату детского сада, необходимо было представить в ПФР копию договора о содержании ребенка в детском саду, то теперь, если между отделением ПФР и дошкольным учреждением заключено соглашение, родителям достаточно подать в территориальный орган ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом. Также заявление на распоряжение средств МСК можно подать дистанционно — в электронном виде. Информацию о договоре специалисты ПФР запросят самостоятельно.

На сегодня в Севастополе заключены соглашения с 79 дошкольными учреждениями. С полным перечнем также можно ознакомиться на сайте ПФР на странице Отделения ПФР по г. Севастополю на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона» — «Гражданам».