ПФР в Севастополе: нестраховые периоды, которые учитываются при назначении (перерасчете) пенсии

В ПФР в Севастополе напоминают: пенсия формируется за счет страховых взносов, которые работодатель уплачивает за своего работника, или за счет взносов, перечисляемых самозанятыми гражданами за самих себя. Периоды, в течение которых уплачиваются такие взносы, называются страховыми.

В случаях, когда человек не работает, но осуществляет социально полезную деятельность, ему начисляются пенсионные коэффициенты и учитывается стаж при назначении пенсии. Такие периоды называются нестраховыми, — отмечают в пресс-службе ведомства.

К подобным периодам, за которые предусмотрено начисление пенсионных коэффициентов, относятся:

уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (коэффициенты начисляются не более чем за 4 детей), но не более 6 лет в общей сложности (1 год ухода за первым ребенком – 1,8 коэффициента; 1 год ухода за вторым ребенком – 3,6 коэффициента; 1 год ухода за третьим и четвертым ребенком – 5,4 коэффициента);

прохождение военной службы по призыву (1,8 коэффициента за год);

уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет (1,8 коэффициента за год);

проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности (1,8 коэффициента за год);

периоды проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более пяти лет в общей сложности и пр. (1,8 коэффициента за год).

Севастопольцы могут обратиться в органы ПФР для включения вышеуказанных периодов в свой индивидуальный лицевой счет заблаговременно, то есть до обращения за установлением страховой пенсии.

Предварительно записаться на прием можно с помощью электронного сервиса на сайте ПФР — es.pfrf.ru/znp/ , а также по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-21-77;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-07-75;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д.60А): +7(8692) 22-13-60.