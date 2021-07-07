ПФР в Севастополе: новые выплаты одиноким родителям и беременным зачисляются на карты «Мир»

Отделение ПФР по г.Севастополю обращает особое внимание: новые выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, а также беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, будут зачисляться только на банковские карты «Мир».

Пособие нельзя получить почтовым переводом, перечисление средств производится только на счёт в банке. При этом у тех, кто подает заявление на выплату, должна быть оформлена карта «Мир». В заявлении необходимо указать данные банковского счета заявителя: наименование кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспондентский счет, номер счета заявителя. Выплата не может перечисляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, необходимо подать новое заявление со своими банковскими реквизитами, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Заявление для назначения ежемесячных пособий можно подать на сайте госуслуг, если у заявителя есть подтверждённая учётная запись, или лично в клиентской службе ПФР. Оформление пособий в МФЦ не предусмотрено.