ПФР в Севастополе: о льготном медицинском стаже в преддверии Дня медработника

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2021 году праздник приходится на 20 июня. В преддверии праздника Отделение ПФР по г. Севастополю напоминает, что для медицинских работников, оказывающих в медицинских организациях и их структурных подразделениях помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее, установлен особый порядок исчисления периодов соответствующей работы, имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 года (день работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, засчитывался им как два дня стажа)*. Льготный порядок исчисления специального страхового стажа, дающего право на досрочную пенсию по старости, учитывается в случаях, когда медицинский работник задействован в:

оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в стационарных и амбулаторных условиях;

оказании скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии;

отборе биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции;

медицинской эвакуации пациентов с подозрением на COVID-19 в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации.

Обращаем внимание, медицинские работники имеют право выйти на пенсию досрочно при наличии продолжительности стажа лечебной деятельности — не менее 25 лет работы в сельской местности и в поселках городского типа или не менее 30 лет в городах, поселках городского типа и сельской местности либо только в городах, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Право на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется медработникам, которые работают в учреждениях (!) здравоохранения и занимают должности, предусмотренные Списками** должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения.

*Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1191 «О порядке исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях», медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19»

**Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781 «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»» (с изменениями и дополнениями).