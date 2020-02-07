ПФР в Севастополе о наборе социальных услуг

В ПФР в Севастополе отмечают: набор социальных услуг (НСУ) устанавливается федеральным льготникам* — получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Набор включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие и может предоставятся как в натуральном виде, так и в денежном эквиваленте.

Поскольку НСУ – это часть ЕДВ, для его получения дополнительно писать заявление в Пенсионный фонд не нужно. Сначала федеральный льготник обращается в Пенсионный фонд за установлением ЕДВ. При установлении ЕДВ у гражданина автоматически возникает право на получение набора социальных услуг в натуральной форме за исключением лиц, которые относятся к категориям подвергшихся воздействию радиации — им НСУ предоставляется сразу в денежном эквиваленте, — разъясняют специалисты пресс-службе ведомства.

Натуральная форма НСУ:

предоставляется по рецепту врача в виде лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов;

в виде путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, а также в виде бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — обеспечивается органами социального страхования РФ.

Территориальный орган ПФР выдает гражданину справку установленного образца о праве на получение набора социальных услуг. В справке указываются: категория льготника, срок, на который установлена ежемесячная денежная выплата, а также социальные услуги в составе НСУ, на которые гражданин имеет право в текущем году. Справка действует на всей территории России.

Денежный эквивалент НСУ ежегодно индексируется с 1 февраля. В 2020 году его размер — 1155,06 руб. в месяц (т. е. медицинская составляющая НСУ — 889,66 руб., санаторно-курортная — 137, 63 руб., транспортная составляющая — 127,77 руб.).

Натуральная форма или денежный эквивалент?

После установления НСУ гражданин может в заявительном порядке принять решение, в каком виде в дальнейшем ему удобно получать социальные услуги: оставить натуральную форму или заменить ее на денежный эквивалент. При этом заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение.

Поданное заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор. При желании можно заменить форму получения НСУ (с натуральной на денежную или наоборот — получать услуги вместо денег, полностью либо частями). В этом случае необходимо будет до 1 октября текущего года обратиться с соответствующим заявлением в ПФР. Важно! Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года.

Обратиться с заявлением можно в клиентскую службу ПФР либо через МФЦ, с которым Пенсионный фонд заключил соответствующее соглашение, либо онлайн через Личные кабинеты на сайте ПФР или на портале госуслуг, либо направить заявление почтой с копией документа, удостоверяющего личность, заверенной в установленном законом порядке.

Важно понимать, что поскольку НСУ является частью ЕДВ, то при получении набора в натуральной форме (одной любой социальной услуги или двух любых социальных услуг) его стоимость вычитается из суммы ЕДВ.

*ветераны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды I-III групп, включая детей-инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний и др.