ПФР в Севастополе о назначении пенсии по возрасту в 2020 году

Специалисты ПФР в Севастополе отмечают: в нынешнем году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста, дающего право на получение пенсии по старости.

Переход к новым параметрам происходит постепенно. Так, в 2020 году пенсионного возраста достигнут женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года, — говорят в пресс-службе ведомства.

Переходный период по повышению пенсионного возраста

В 2020 году продолжает действовать льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею могут те, кто должен был выйти на пенсию в 2020 году по условиям прежнего законодательства — это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. За счет льготы назначение пенсии им перенесено на полтора года, а не на два – на вторую половину 2021-го и первую половину 2022-го (в зависимости от того, на какое полугодие приходится их день рождения).

Для многих россиян назначение пенсии осталось в прежних возрастных границах. В первую очередь, это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола, — подчёркивают специалисты.

Досрочный выход на пенсию также сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом назначается с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2020-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через полтора года в октябре 2021-го.

Жители северных областей выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, но с учетом постепенного повышения возраста. Минимальный северный стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных местностях. Требования по общему страховому стажу аналогично сохранились и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для назначения страховой пенсии по старости должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. В 2020 году они составляют 11 лет стажа и 18,6 коэффициента.