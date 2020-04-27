ПФР в Севастополе о назначении пенсии в период самоизоляции

В ПФР в Севастополе отмечают: в первом полугодии 2020 года на страховую пенсию по старости выходят женщины в возрасте 55,5 лет и мужчины в возрасте 60,5 лет. В рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции Пенсионный фонд приступил к назначению им пенсий в особом порядке.

Будущим пенсионерам не надо лично обращаться в ПФР, заявление необходимо подать в электронном виде в личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru или портале госуслуг gosuslugi.ru. Пенсия назначается на основании сведений, имеющихся в распоряжении органов ПФР, в том числе с учетом сведений, полученных при проведении заблаговременной работы. С теми севастопольцами, по которым проводилась заблаговременная работа, специалисты предварительно свяжутся по телефону, и, в случае необходимости, помогут подать заявление в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, — отмечают специалисты ведомства.

Тем гражданам, кто не обращался за проведением заблаговременной работы по подготовке документов для назначения пенсии, необходимо не ранее чем за месяц до наступления пенсионного возраста обратиться в Пенсионный фонд. Но в условиях пандемии коронавирусной инфекции прием граждан в органах ПФР по г. Севастополю проводится только по предварительной записи.

Чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди, необходимо предварительно записаться по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2) +7 (8692) 63-21-77;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5) +7 (8692) 55-07-75;.

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35) +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А) +7(8692) 22-13-60.