ПФР в Севастополе о нестраховых периодах, которые учитываются при назначении (перерасчете) пенсии

В ПФР в Севастополе отмечают: в некоторых случаях, когда человек не работает, но осуществляет социально полезную деятельность (служит в армии по призыву, ухаживает за нетрудоспособными гражданами, находится в декрете и пр.), за такие периоды ему начисляются пенсионные коэффициенты и учитывается в стаж при назначении пенсии.

Напомним, пенсия формируется за счет страховых взносов, которые работодатель уплачивает за своего работника, или за счет взносов, перечисляемых самозанятыми гражданами за самих себя. Периоды работы, в течение которых уплачиваются страховые взносы, называются страховыми. Но в жизни каждого человека есть такие периоды, когда он не может работать из-за определенных обстоятельств (например, прохождения срочной службы в армии), а значит страховые взносы не уплачиваются. Такие периоды называются нестраховыми. В некоторых условиях эти нестраховые периоды гарантируют начисление пенсионных коэффициентов, и могут учитываться при оформлении пенсии, — поясняют в пресс-службе ведомства.

К нестраховым периодам, за которые предусмотрено начисление пенсионных коэффициентов, относятся:

уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (коэффициенты начисляются не более чем за 4 детей), но не более 6 лет в общей сложности (1 год ухода за первым ребенком – 1,8 коэффициента; 1 год ухода за вторым ребенком – 3,6 коэффициента; 1 год ухода за третьим и четвертым ребенком – 5,4 коэффициента);

прохождение военной службы по призыву (1,8 коэффициента за год);

уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет (1,8 коэффициента за год);

проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности (1,8 коэффициента за год);

периоды проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более пяти лет в общей сложности и пр. (1,8 коэффициента за год).