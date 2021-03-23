ПФР в Севастополе: о пенсии через работодателя

В ПФР в Севастополе отмечают: в случае, если у организации, в которой трудоустроен гражданин, заключен Порядок электронного взаимодействия с Пенсионным фондом, оформить пенсию можно через работодателя.

Кадровая служба предприятия, при наличии письменного согласия будущего пенсионера, заблаговременно по защищенным каналам связи направляет в ПФР сканированные документы, необходимые для назначения пенсии, например, трудовую книжку, свидетельства о рождении детей, военный билет, информацию о стаже, заработке за периоды до 1 января 2002 года. Недостающие сведения, в случае необходимости, специалисты ПФР запросят самостоятельно, направив запросы в архивы и организации, где гражданин трудился ранее, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Будущему пенсионеру в момент наступления права выхода на пенсию остается обратиться в кадровые службы работодателя для подачи заявления о назначении пенсии, которое также направляется по защищенным каналам связи с применением электронной цифровой подписи в ПФР.