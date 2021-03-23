Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | ПФР в Севастополе: о пенсии через работодателя

crimeapress_news

реклама в крыму
С 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров
Фото: duma.gov.ru

ПФР в Севастополе: о пенсии через работодателя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:13 23.03.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: в случае, если у организации, в которой трудоустроен гражданин, заключен Порядок электронного взаимодействия с Пенсионным фондом, оформить пенсию можно через работодателя.

Кадровая служба предприятия, при наличии письменного согласия будущего пенсионера,  заблаговременно по защищенным каналам связи направляет в ПФР сканированные документы, необходимые для назначения пенсии, например, трудовую книжку, свидетельства о рождении детей, военный билет, информацию о стаже, заработке за периоды до 1 января 2002 года. Недостающие сведения, в случае необходимости, специалисты ПФР запросят самостоятельно, направив запросы в архивы и организации, где гражданин трудился ранее, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Будущему пенсионеру в момент наступления права выхода на пенсию остается обратиться в кадровые службы работодателя для подачи заявления о назначении пенсии, которое также направляется по защищенным каналам связи с применением электронной цифровой подписи в ПФР.

ПФР в Севастополе: о пенсии через работодателя

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.