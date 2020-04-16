ПФР в Севастополе о повышенной фиксированной выплате 80-летним пенсионерам

В ПФР в Севастополе напоминают: когда гражданин достигает возраста 80 лет, сумма его пенсионного обеспечения увеличивается, а именно — удваивается размер фиксированной выплаты, входящей в состав страховой пенсии по старости.

Напомним, страховая пенсия по старости состоит из суммы фиксированной выплаты и страховой части пенсии. Размер фиксированной выплаты ежегодно индексируется государством. В 2020 году эта сумма составляет 5 686,25 руб. Заявление для установления повышенной фиксированной выплаты подавать не требуется. Перерасчет производится автоматически со дня достижения пенсионером требуемого возраста, — отмечают специалисты ведомства.

При этом, подчёркивают в ПФР, следует учесть, что при достижении 80-лет фиксированная выплата не удваивается:

инвалидам I группы , получающих страховую пенсию по старости, поскольку фиксированная выплата указанной категории граждан изначально (при назначении пенсии) устанавливается в увеличенном размере;

, получающих страховую пенсию по старости, поскольку фиксированная выплата указанной категории граждан изначально (при назначении пенсии) устанавливается в увеличенном размере; 80-летним пенсионерам, получателям социальной пенсии ;

; 80-летним пенсионерам, получателям страховой пенсии по случаю потери кормильца.

В то же время получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80 лет имеют право обратиться за пересчетом именно своей страховой пенсии по старости, в которой фиксированная выплата будет удвоена. И в случае, если ее размер окажется больше получаемой пенсии по случаю потери кормильца — перейти на нее.

Важно! На установление повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 80-летним крымчанам и севастопольцам влияет «сохраненный размер»* пенсии. Напомним, «сохраненная» пенсия не индексируется и не пересчитывается, а фиксированная выплата удваивается только к «российской пенсии». Как только «российская» пенсия превысит размер «сохраненной», с этого момента пенсионер увидит повышение своей страховой пенсии по старости.

* С 1 апреля 2014 года украинские пенсии были переведены в рубли по установленному курсу 3,8. Далее поэтапно по Указу Президента Российской Федерации пенсии были увеличены в два раза. Тот размер пенсии, который выплачивался пенсионерам на 31 декабря 2014 года стали называть «сохраненным размером». С 1 января 2015 года пенсии крымчан и севастопольцев были пересчитаны по российскому законодательству. И если размер российской пенсии оказался меньшим, продолжили выплачивать «сохраненную» пенсию — т. е. в большем размере.