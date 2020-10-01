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С 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров
Фото: duma.gov.ru

ПФР в Севастополе: о праве выхода на пенсию по старым срокам и требованиям

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:13 01.10.2020

О том, как назначается пенсия, право на которую возникло ранее, но за ее установлением не обращались, рассказывает заместитель начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсий Отделения ПФР по г.Севастополю Татьяна Коломоец.

На установление страховой пенсии по старости на общих условиях, с учетом переходных положений*, предусмотренных  к Закону № 400-ФЗ, имеют право мужчины при достижении  возраста 65 лет  и женщины  60 лет. Кроме того, необходимо наличие страхового стажа не менее 15 лет (с 2024 года) и минимальной суммы пенсионных коэффициентов – не менее 30 (с 2025 года) — с учетом тех же переходных положений.

Переход к новым параметрам происходит постепенно. Так, в 2020 году пенсионного возраста достигли женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года. Для назначения в 2020 году страховой пенсии по старости они должны иметь сумму пенсионных коэффициентов не менее 18,6 и  11 лет стажа.

А в 2021 году какие требования?

В 2021 году (во втором полугодии)  пенсионного возраста достигнут женщины, родившиеся в первом  полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года. Для назначения страховой пенсии по старости  в 2021 году они должны иметь сумму пенсионных коэффициентов не менее 21 и  12 лет стажа.

Если граждане по каким-либо причинам не обратились  за назначением пенсии в этом году, например, им не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов, требования  для них увеличатся в следующем году?

Нет, не увеличатся — для назначения пенсии необходимо соблюдение стажевых требований и наличие пенсионных коэффициентов, предусмотренных на дату возникновения права на пенсию. Это же правило распространяется и на тех граждан, кто обращался за установлением пенсии в предыдущих годах, но пенсия им не была установлена в связи с отсутствием необходимого стажа и (или) минимальных пенсионных коэффициентов.

Т.е. гражданин может «доработать» стаж и вновь обратиться за пенсией?

Если необходимый стаж и пенсионные коэффициенты граждане приобретут в этом году или в последующие годы (например, доработают необходимый стаж или у них появятся документы, подтверждающие периоды работы, которые ранее были не подтверждены), соответственно они приобретут и право на страховую пенсию.

*Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 №350-ФЗ

Источник: пресс-служба Отделения ПФР в Севастополе

ПФР в Севастополе: о праве выхода на пенсию по старым срокам и требованиям

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