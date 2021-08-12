ПФР в Севастополе: о продлении ежемесячной выплаты из материнского капитала в августе

В ПФР в Севастополе напоминают: семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи. В 2021 году в г. Севастополе он составляет 12 276 руб.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты. При подаче заявления необходимо правильно указать доходы всех членов семьи, включая детей.

Непосредственно в ПФР предоставлять сведения (документы) о доходах необходимо, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским, служащим другого силового ведомства или пенсионером силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения. В иных случаях Пенсионный фонд соберет сведения о доходах семьи самостоятельно.

Заявление о назначении выплаты можно подать через Личный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru либо через портал госуслуг gosuslugi.ru, а также лично посетив клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Если семья решила подавать заявление о ежемесячной выплате (или о продлении выплаты) из средств материнского капитала в августе 2021 года, то в заявлении нужно правильно указать сведения о доходах семьи за период с февраля 2020 года по январь 2021 года. Если планируется продлевать выплату после исполнения ребенку одного года или двух, заявление подается не ранее даты рождения ребенка.