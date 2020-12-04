ПФР в Севастополе о продлении пенсии по инвалидности и ЕДВ рассказали на горячей линии

В Отделении ПФР в Севастополе состоялась телефонная «горячая линия», посвященная Международному дню инвалида. Специалист отдела по работе с обращениями граждан Денис Сарнавский ответил на вопросы о государственной помощи людям с инвалидностью по линии Пенсионного фонда. В частности, рассказал о беззаявительном порядке продления пенсий, который действует до 1 марта 2021 года.

Так, продление пенсий и социальных льгот в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) осуществляется в беззаявительном порядке с июля 2020 года*. Это значит, что гражданам не нужно посещать бюро медико-социальной экспертизы и Пенсионный фонд для продления пенсии по инвалидности. По временному упрощенному порядку органы МСЭ передают в ПФР все необходимые сведения. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам предыдущего освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты, — отмечают в пресс-службе ведомства.

При первичном установлении инвалидности после получения сведений от органов МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Если у гражданина не будет возможности направить заявление удаленно с помощью электронных сервисов, то свое согласие на назначение пенсии по инвалидности он сможет дать специалистам ПФР по телефону.

В случае, если продление инвалидности касается ребенка-инвалида, которому с 2 октября 2020 года исполняется 18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно будет установлена группа инвалидности в зависимости от состояния здоровья, оцененного при проведении предыдущего освидетельствования.

*согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 327н .