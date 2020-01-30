ПФР в Севастополе о социальной доплате до прожиточного минимума

В ПФР в Севастополе напоминают: прожиточный минимум для севастопольских пенсионеров на 2020 год составляет 9 597 рублей, и он выше, чем средний прожиточный минимум по стране (9 311 рублей). Это означает, что в 2020 году социальную доплату до прожиточного минимума устанавливают и выплачивают региональные (местные) органы социальной защиты населения. По словам управляющей Отделением ПФР по г. Севастополю Светланы Бугаенко, все сведения о получателях федеральной социальной доплаты, которые имелись в Пенсионном фонде, были переданы в Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя в полном объеме.

Важно! Тем севастопольцам, кто выходит на пенсию в 2020 году, а также тем, у кого российская пенсия после январской индексации превысила «сохраненный»* размер пенсии, в случае, если совокупный доход (пенсия и иные социальные выплаты) будет ниже прожиточного минимума, т. е. ниже чем 9 597 рублей, необходимо обращаться за установлением доплаты в районные управления труда и социальной защиты населения по месту жительства, — сообщили в пресс-службе ПФР в Севастополе.

* «Сохраненный» размер пенсии — это украинский размер, который выплачивался севастопольским пенсионерам на 1 апреля 2014 года, переведенный в рубли по курсу 3,8, а затем в течение 2014 года поэтапно увеличенный в два раза. С 1 января 2015 года пенсии крымчан и севастопольцев были пересчитаны по российскому законодательству. И тем, у кого российская пенсия оказалась меньше, продолжили выплачивать больший размер — «сохраненный». «Сохраненный» размер пенсии не индексируется. Индексации подлежит пенсия, рассчитанная по российскому законодательству с 1 января 2015 года. «Сохраненная» пенсия выплачивается пенсионеру в неизменном размере до тех пор, пока его российская пенсия не сравняется с «сохраненной» или не превысит ее.