ПФР в Севастополе о социальной пенсии для детей, родители которых неизвестны

В ПФР в Севастополе напоминают: в 2018 году в России введен новый вид пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны (в свидетельстве о рождении у ребенка графы «мать» и «отец» остаются пустыми).

Зачастую это происходит, когда ребенка находят одного — без документов, либо мать, не предоставляя сведений о себе, рожает его и оставляет в роддоме. До совершеннолетия такие дети находятся в детских домах на полном обеспечении, но после выпуска оказываются без пенсионных выплат, — говорят специалисты.

На сегодняшний день в Севастополе по линии ПФР данный вид социальной пенсии получают 10 детей. Ее размер составляет 11 212,36 рублей.

Получить социальную пенсию могут те, в чьих свидетельствах о рождении мать и отец не указаны (стоит прочерк): это найденные (подкинутые), либо оставленные матерью, рождение которых зарегистрировано на основании заявления, поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства, медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией социального обслуживания.

Социальная пенсия выплачивается ежемесячно до 18 лет. Если ребенок продолжает учиться на очном отделении в качестве студента, то выплата социальной пенсии осуществляется до окончания обучения, но не дольше чем до достижения 23-х лет. Если такого ребенка усыновляют, то выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он был усыновлен, — поясняют в ПФР.

Для назначения социальной пенсии опекунам (попечителям) либо официальным представителям ребенка необходимо обращаться в территориальные органы ПФР.

Несовершеннолетние дети, достигшие 14 лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно и в дальнейшем смогут получать ее сами.