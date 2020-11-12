ПФР в Севастополе о статусе предпенсионера

Понятие «предпенсионный возраст*» было введено с 1 января 2019 года. Это льготная категория лиц, к которым относятся граждане в возрасте не более чем за 5 лет до достижения пенсионного возраста, установленного законом с учетом переходного периода. Для них федеральным и региональным законодательствами устанавливается ряд льгот и мер социальной поддержки:

по достижении прежних границ пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) предоставляется освобождение от имущественного и земельного налогов;

два дня в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации;

гарантия трудовой занятости: административная и уголовная ответственность работодателя за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров;

бесплатное профессиональное переобучение;

повышенный размер пособия по безработице с учетом районного коэффициента;

выплата пенсионных накоплений (для тех, кто формировал накопительную пенсию);

Напоминаем, чтобы получить льготу, предпенсионеру необходимо подать заявление в соответствующее ведомство: налоговую службу, Центр занятости, районное управление труда и социальной защиты населения. В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает электронный сервис, позволяющий заказать справку об отнесении гражданина к категории предпенсионера, — отмечают специалисты ведомства.

Справку в формате PDF и XML можно получить за несколько секунд. Для этого необходимо войти в Личный кабинет (es.pfrf.ru) при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на госуслуг (gosuslugi.ru). Выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения, — Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании, сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

Если подтвержденной учетной записи нет, можно обратиться лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ, либо через работодателя.

*Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий»