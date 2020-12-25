ПФР в Севастополе о сумме индексации уволившимся в сентябре пенсионерам

В ПФР в Севастополе отмечают: когда пенсионер увольняется с работы, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его трудовой деятельности.

Например, в январе 2021 года пенсионеры, уволившиеся в сентябре 2020 года, получат проиндексированные пенсии и разницу между прежним и новым размером пенсии за три месяца после увольнения, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Порядок выплаты индексации таков: пенсионер уволился с работы в сентябре 2020 года. В октябре в ПФР поступит отчет от работодателя о том, что данный пенсионер работал в сентябре, в ноябре работодатель отчитается в ПФР о том, что пенсионер в октябре не работал. В декабре ПФР вынесет решение о выплате пенсии с индексацией, и в январе 2021 года пенсионер получит проиндексированную пенсию и денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за октябрь, ноябрь и декабрь. Если пенсионер в следующем году устроится на работу, он сохранит за собой новый повышенный размер пенсии.

Напоминаем, с 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. В связи с новогодними праздниками тем пенсионерам, которые получают пенсии в банке 4 числа ежемесячно, выплата январской пенсии будет произведена досрочно — 30 декабря 2020 года.

Тем, кто получает пенсию в банках ежемесячно 12 и 23 числа, выплаты будут профинансированы 12 и 22 января соответственно.

Выплата и доставка январских пенсий отделениями почтовой связи будет произведена в январе 2021 года в период с 4 по 23 число месяца — в соответствии с графиком Севастопольского Почтамта по согласованию с Отделением ПФР по г. Севастополю.