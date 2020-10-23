ПФР в Севастополе о внесении сведений в ЭТК в отношении отдельной категории работников

В ПФ в Севастополе подчёркивают: особенности представления государственными органами сведений о трудовой деятельности в отношении отдельных категорий застрахованных лиц утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 августа 2020 г. №533н*.

Минтруд определил особенности предоставления сведений о трудовой деятельности в отношении лиц, занимающихся профессиональной служебной деятельностью в виде госслужбы, иных видов в соответствии с законами о службе в таможенных органах, ОВД, ФПС, УИС, органах принудительного исполнения и о Следственном комитете РФ, — поясняют в пресс-службе ведомства.

К отдельным категориям зарегистрированных лиц относятся лица, осуществляющие профессиональную служебную деятельность в виде государственной службы иных видов в соответствии с федеральными законами:

от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»;

от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

от 23 мая 2016 г. N 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

от 19 июля 2018 г. N 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»;

от 1 октября 2019 г. N 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».

Приказом № 533н установлено, что сведения о трудовой деятельности в отношении отдельных категорий застрахованных лиц формируются при их увольнении и содержат информацию:

о подаче зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения работодателем трудовой книжки либо предоставлении работодателем сведений о трудовой деятельности;

сведения о датах приема (поступления) на службу, увольнения (прекращения, окончания контракта, договора) со службы;

основание прекращения профессиональной служебной деятельности.

Данные сведения представляются в орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих прекращение профессиональной служебной деятельности.

*приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 августа 2020 г. № 533н «Об утверждении особенностей представления сведений о трудовой деятельности государственными органами в отношении отдельных категорий застрахованных лиц»