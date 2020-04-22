ПФР в Севастополе о выплатах 5 тысяч рублей на детей до 3 лет. Образец заявления

7 апреля 2020 г. Президентом был подписан Указ № 249, которым предусмотрены ежемесячные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал. Правительство РФ постановлением от 9 апреля 2020 г. № 474 утвердило Правила осуществления этой выплаты. Отделение ПФР в Севастополе приступило к выплате 5 тысяч рублей с 16 апреля 2020 года. На сегодня в электронном виде через сайт ПФР и портал госуслуг подали уже около 4 тыс. заявлений.

По словам управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Севастополю Светланы Бугаенко, ежемесячная выплата положена семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка. Право на данную выплату возникает исключительно у тех, кто имеет российское гражданство и проживает на территории РФ.

Выплата производится в апреле-июне текущего года и обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи — т. е. не уменьшает размер материнского капитала.

Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата не влияет на возможность получения им ежемесячной выплаты. Если семья не успела оформить сам сертификат на материнский капитал, то при подаче заявления на выплату 5 тыс. руб., специалисты ПФР одновременно с обработкой заявления оформят сертификат в электронном виде. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста. При этом важно, что ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце, — отмечают специалисты ведомства.

Для получения данной выплаты заявление можно подавать до 1 октября текущего года. То есть, общий период в течение которого граждане могут обратиться за реализацией своего права составляет почти полгода.

В случае подачи заявления с 1 июля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. ежемесячная выплата перечисляется одним платежом. Например, владелец сертификата на материнский капитал имеет ребенка, который родился в апреле 2020 г., при этом он обратится за назначением ежемесячной выплаты в августе текущего года. В этой ситуации выплата будет ему произведена одним платежом на общую сумму 15 тыс. рублей.

Важно! Доставка ежемесячной выплаты осуществляется на банковский счет получателя — владельца сертификата.В условиях распространения коронавирусной инфекции заявление лучше всего подавать в электронном виде на сайте ПФР или портале госуслуг. При подаче заявления через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг гражданину вообще не требуется представлять никаких документов для назначения ежемесячной выплаты, — говорят специалисты.