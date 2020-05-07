ПФР в Севастополе о выплатах 5 тысяч рублей на детей до трёх лет

В Севастополе продолжается выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет российским семьям, имеющим или имевшим ранее право на материнский капитал.

Отделение ПФР по г.Севастополю подготовило ответы на самые актуальные вопросы, связанные с процедурой установления и выплаты 5 тысяч рублей.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?

Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло автоматически, необходимо убедиться, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать “Профиль пользователя” и поставить галочку в поле “Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг”.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя, в случае отказа — направят заказное письмо с обоснованием.

При этом узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано заявление:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-46;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-24;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-59.

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;

заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью (из её личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг);

право на материнский капитал должно возникнуть до 1 июля 2020 г. Семья, в которой ребенок родится в конце июня, получит право на материнский капитал и на дополнительную выплату за июнь 2020 года. При этом подать заявление на выплату семья сможет и позже, вплоть до 1 октября 2020 года;

в заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, необходимо подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:

при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;

при предоставлении недостоверных сведений.

В случае одобрения заявления каким образом можно получить средства?

Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается.