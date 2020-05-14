ПФР в Севастополе о выплатах семьям с детьми по указу Президента РФ

Состоялась пресс-конференция управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Севастополю Светланы Александровны Бугаенко на тему: «Расширение мер государственной поддержки для семей с детьми по Указу* Президента».

Светлана Бугаенко рассказала о значительном расширении прав на меры государственной поддержки у семей с детьми в возрасте до 16 лет. С 16 апреля 2020 года органы ПФР в Севастополе приступили к перечислению ежемесячных выплат в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет, семьям, имеющим (или имевшим ранее) право на материнский капитал. Выплата предоставляется с апреля по июнь на каждого такого ребенка, рожденного по 30 июня текущего года включительно. На сегодня выплату уже получили более 5 тыс. севастопольских семей, — отмечают в пресс-службе ведомства.

По словам управляющей Отделением, после принятия Указа ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей смогут получить не только имеющие право на материнский капитал семьи с детьми до 3-х лет, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. В случае, если в семье единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года, то заявление на выплату может подать любой из родителей. Заявление подается только через портал госуслуг. Если же у семьи есть или было право на материнский капитал, заявление может подать только владелец сертификата. В большинстве случаев — это мама. Заявление подается через портал госуслуг либо через личнй кабинет на сайте ПФР.

На пресс-конференции также рассказали о том, что семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Начиная с июня средства будут выплачены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.

В Севастополе право на данную выплату имеют около 80 тысяч севастопольских детей. Обратиться за выплатой 10 тыс. рублей может родитель или усыновитель ребенка. Заявление подается только через Портал госуслуг.

По словам Светланы Бугаенко, у семей есть почти пять месяцев, чтобы подать заявления, которые принимаются по 30 сентября 2020 года включительно. Важно, что выплаты предоставляются только гражданам РФ, проживающим в России, а также гражданство РФ должно быть и у детей. Кроме того, выплаты не зависят ни от наличия права на материнский капитал, ни от уровня дохода семьи.

Особое внимание было уделено правильности заполнения заявления. Так, в одном заявлении необходимо указать всех детей, которым положены выплаты, верно указать реквизиты банковского счета для выплаты (их можно уточнить в интернет-банке). Нужен 20-значный номер личного счета — он должен начинаться с числа 408, а также БИК и номер корреспондентского счета.

На пресс-конференции Светлана Бугаенко ответила на вопросы, волнующие жителей города. Так, севастопольцы интересовались свидетельствами о рождении детей украинского образца. Светлана Александровна подчеркнула, что севастопольцам, которые проживали на территории Крыма и Севастополя на 18 марта 2014 года, менять украинские свидетельства на российские в данном случае нет необходимости, поскольку в соответствии с ФКЗ №6 от 21 марта 2014 года документы, выданные государственными или иными официальными органами Украины, действуют бессрочно. В заявлении на выплату нужно указать номер актовой записи и дату выдачи актовой записи, а также орган, выдавший свидетельство.

Кроме того, управляющая Отделением обратила внимание, что если ребенку с апреля по июнь исполняется 3 года, то семья может получить и ежемесячную, и единовременную выплаты. Например, если ребенку исполняется 3 года в апреле, семья имеет право получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в мае, за апрель и май семья получит ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

По окончании пресс-мероприятия Светлана Бугаенко еще раз подчеркнула, что во избежание распространения короновирусной инфекции в период обязательной самоизоляции, которая в Севастополе продлена по 17 мая включительно, обращаться с заявлениями необходимо только в электронном виде — не посещая территориальные органы ПФР.

Если же у родителей нет подтвержденной записи на портале госуслуг, заявление можно подать в ближайшее отделение МФЦ или в клиентскую службу ПФР по месту жительства, но в обязательном порядке предварительно записавшись на прием.

*Указ Президента РФ от 11 мая 2020 г. N 317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»