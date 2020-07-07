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ПФР в Севастополе о выплатах семьям с детьми

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:32 07.07.2020

На выездных приемах жителей сел Верхнесадовое и Андреевка сотрудники ПФР в Севастополе рассказали о мерах материальной поддержки семьям с детьми в связи с острой эпидемиологической обстановкой на территории страны.

На прием к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы №4 Управления ПФР в г. Севастополе Елене Красовской за консультацией по вопросам пенсионного и  социального обеспечения обратились 34 человека. В основном, жителей интересовала возможность пересчета размера пенсии с учетом включения в стаж недостающих периодов работы или сведений о заработной плате. Кроме того, специалист клиентской службы приняла от посетителей заявления о назначении выплаты в размере 5 тысяч (за апрель, май и июнь) на детей в возрасте до 3 лет и заявления о назначении  единовременной выплаты за июнь — на детей в возрасте от 3 до 16 лет, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.

По словам Елены Красовской, после вынесения положительного решения о назначении данных выплат семьям с детьми в возрасте до 16 лет автоматически — без их заявления — будет выплачена также и дополнительная выплата за июль в размере 10 тыс. рублей.

Внимание! Родители ребенка, не имеющего российского свидетельства о рождении (выданного на территории другого государства), а также опекуны и попечители должны обращаться с заявлением в ПФР или МФЦ лично.

ПФР в Севастополе о выплатах семьям с детьми

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