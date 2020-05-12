ПФР в Севастополе о выплате на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей с 1 июня

В ПФР в Севастополе отмечают: семьям с детьми, которые родились в период с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года, с 1 июня устанавливается дополнительная единоразовая выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

Подать заявление можно до 1 октября 2020 года, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кому положена выплата:

Электронное заявление на выплату может подать родитель или усыновитель ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Этот вид господдержки не связан с правом на материнский капитал и уровнем дохода семьи.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Как получить выплату:

Заявление необходимо подавать только на сайте госуслуг. Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны.

Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны. Заполнить информацию о детях в возрасте от 3 до 16 лет. Все дети этого возраста указываются в одном заявлении.

Указать реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет.

Дождаться решения по заявлению.

Решение по поводу выплаты принимает территориальный орган ПФР. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на госуслугах. Перечисление выплат начнется с 1 июня 2020 года.

Если у родителя нет подтвержденной записи на портале госуслуг, заявление можно подать в любое отделение МФЦ или в клиентскую службу ПФР по месту жительства, обязательно записавшись на прием. С собой иметь паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета.

Важно! Во избежания распространения короновирусной инфекции в период обязательной самоизоляции, которая в нашем городе продлена по 17 мая включительно, в ПФР в Севастополе настоятельно рекомендуют севастопольцам обращаться с заявлением только в электронном виде через портал госуслуг!