ПФР в Севастополе о выплате пенсий через банки

В ПФР в Севастополе отмечают: пенсионеры, изъявившие желание сменить банк, в котором они получают пенсию, смогут оставить без изменений дату начисления выплаты. Ранее, в случае смены банка, дата получения выплат могла меняться.

В октябре вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 сентября 2020 г. № 566н, определяющий новые правила получения пенсий. Согласно данному приказу внесены изменения в пункт 115 Правил выплаты пенсии в целях сохранения за пенсионером по его желанию прежней даты доставки пенсии при переходе из одной кредитной организации в другую. Обращаем внимание, что данное изменение касается получателей пенсии, доставка которым осуществляется через банк, и пожелавшим в дальнейшем выбрать для доставки пенсии другой банк. При этом, просьба пенсионера о сохранении ему прежней даты доставки пенсии должна быть зафиксирована в заявлении о доставке пенсии, — отмечают в пресс-службе ведомства.

К сведению, в Севастополе финансирование выплаты пенсий и других социальных выплат через кредитные учреждения (банки) осуществляется 4, 12 и 23 числа. На 1 октября 2020 года в банках пенсионные и социальные выплаты получают 87,1 тыс. граждан, в отделениях ОСП Севастопольский Почтамт ФГУП «Почта Крыма» — 34,8 тыс. пенсионеров.