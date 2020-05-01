ПФР в Севастополе о выплате пенсий и иных социальных пособий в мае

График выплаты пенсий в Севастополе в мае



Через уполномоченные банки получают пенсии и другие социальные выплаты 85,9 тыс. пенсионеров.

Финансирование банков на выплату пенсий в первой декаде месяца за 4 число, осуществлено досрочно 30 апреля 2020 года — пенсионные выплаты получат 72,2 тыс. севастопольцев. Финансирование банков на выплату пенсий во второй и третьей декаде месяца будет произведено 12 и 22 мая соответственно.

В отделениях ОСП Севастопольский Почтамт ФГУП «Почта Крыма» получают пенсию 35,9 тыс. пенсионеров.

Доставка пенсий отделениями почтовой связи (ОПС) в мае 2020 года будет произведена в соответствии с графиком .

Выплаты к 75-летней годовщине Великой Победы

Единовременная денежная выплата осуществляется:

в размере 75 тысяч рублей — ветеранам из числа: инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечественной войны; вдов и вдовцов умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

в размере 50 тысяч рублей — труженикам тыла, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

По состоянию на 30 апреля в Севастополе выплаты к юбилею Победы уже получили 1716 жителей города.

По словам управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Севастополю Светланы Бугаенко, органами ПФР Севастополя продолжается работа по уточнению сведений о лицах, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев.

Выплата 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал

Пенсионный фонд продолжает перечисление выплат на детей до трех лет семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал.

В Севастополе заявление на выплату подали более 6,8 тыс. семей. Выплаты в размере 5000 руб. на каждого ребенка до трех лет уже получили около 4 тыс. семей.

Напомним, дополнительная финансовая поддержка предоставляется семьям, имеющим (имевшим) право на материнский капитал, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб. предоставляется на каждого ребенка в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.

Обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 года. Для получения средств достаточно подать заявление через портал госуслуг или в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Для этого нужна регистрация на портале и подтвержденная учетная запись.

При заполнении электронного заявления необходимо быть предельно внимательными. Если в заявлении содержатся недостоверные данные, по нему будет вынесено отказное решение. Если информация о принятом решении не поступила в Личный кабинет, необходимо уточнить статус решения в клиентских службах ПФР по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-46;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-24;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-59.

Для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг, есть возможность подать заявление на данную выплату лично в клиентские службы ПФР, предварительно записавшись на прием.

График работы территориальных органов ПФР в Севастополе на майские праздники

Клиентские службы Управления ПФР в г. Севастополе на майские праздники в 2020 году:

6 и 7 мая 2020 года — рабочие дни, согласно обычному графику работы с 09:00 до 18:00.

8 мая 2020 года — предпраздничный сокращенный рабочий день (пятница), с 09:00 до 15:45.

1 — 5, а также 9 — 11 мая 2020 года — праздничные и выходные дни.

ВНИМАНИЕ! В рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции прием граждан в органах ПФР по г. Севастополю проводится только по предварительной записи по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2) +7 (8692) 63-21-77;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5) +7 (8692) 55-07-75;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35) +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А) +7(8692) 22-13-60.

Записаться на прием также можно на сайте ПФР в Личном кабинете — раздел «Запись на прием» . При этом подтвержденная учетная запись не нужна.