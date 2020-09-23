ПФР в Севастополе о завершении кампании по детским выплатам, о форме НСУ и о выплатах за сельский стаж

22 сентября состоялась пресс-конференция управляющей Отделением ПФР по г. Севастополю Светланы Бугаенко. Главные темы: завершение выплат семьям с детьми по Указам Президента, необходимость до 1 октября определиться со способом получения набора социальных услуг, а также льготы для севастопольцев — тружеников сельского хозяйства.

В частности, Светлана Бугаенко напомнила родителям, которые еще не обратились за выплатой на детей до 16 лет — им необходимо поторопиться и подать заявление до 30 сентября 2020 года. По словам управляющей Отделением севастопольским семьям за период действия Указов Президента РФ было выплачено свыше 1,6 млрд рублей на более 70 тыс. детей в возрасте до 16 лет. На сегодня в Севастополе почти все семьи получили данные средства в качестве дополнительной поддержки в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Оставшиеся около 300 семей должны как можно скорее подать заявления. Это можно сделать в личном кабинете на портале государственных услуг, в ближайшем отделении МФЦ, а также в любой клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что с апреля 2020 года Пенсионный фонд стал производить ежемесячную выплату (за апрель, май, июнь) по 5 тыс. рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет, с июня — единовременную выплату в размере 10 тыс. на детей от 3 до 16 лет. Дополнительная выплата в июле в размере 10 тыс. рублей производилась в беззаявительном порядке.

Особое внимание на пресс-конференции уделили семьям с детьми, родившихся в период с 1 апреля 2017 года по 30 сентября 2017 года. Такие семьи имеют право обратиться в ПФР с заявлениями не только на выплаты по 5 тыс. рублей на ребенка от 0 до 3 лет, но и на единовременную выплату 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет. И если, например, ребенку в сентябре 2020 года исполняется 3 года, родители могут подать заявление на дополнительную единовременную выплату на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Дожидаться дня рождения не стоит, заявление необходимо подать до 30 сентября.

На пресс-конференции также рассказали о наборе социальных услуг для более 28,6 тыс. федеральных льготников г.Севастополя. Речь шла об инвалидах I-III групп, включая детей-инвалидов, ветеранах, жителях блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узниках фашизма, чернобыльцах. Льготникам напомнили, что до 1 октября 2020 года они могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ) на 2021 год.

По словам Светланы Бугаенко, натуральную форму можно заменить на денежный эквивалент полностью либо частично. Или наоборот — поменять денежный эквивалент (полностью либо частично) — на социальные услуги. Денежный эквивалент набора социальных услуг ежегодно индексируется, с февраля 2020 года составляет 1 155,06 рубля в месяц.

Чтобы со следующего года получать НСУ в измененной форме, — подчеркнула управляющая Отделением, — подать заявление необходимо до 1 октября этого года. В то же время, если нет желания что-либо менять, новое заявление от федерального льготника не требуется.

Заявление можно подать через личный кабинет на сайте ПФР, портал госуслуг, в МФЦ или в клиентскую службу ПФР по предварительной записи.

Не менее важной темой на пресс-конференции было повышение фиксированной выплаты сельским жителям. Так, неработающие пенсионеры, живущие на селе, имеющие не менее 30 календарных лет стажа в сельском хозяйстве, имеют право на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии по старости и по инвалидности — в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Размер повышения с 1 января 2020 года составляет 1421 руб. 56 коп.

Управляющая Отделением рассказала, что до недавнего времени жители сел севастопольского региона не имели права на эту выплату в связи с тем, что сельская зона Севастополя не была включена в общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

Для обеспечения выплаты Правительством города Севастополя были проведены мероприятия по внесению изменений во II раздел «Сельские населенные пункты» Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (II раздел ОКАТО).

В результате, приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 27.08.2020 № 546-ст во II раздел ОКАТО внесены изменения, согласно которому 41 населенный пункт Севастополя отнесен к сельской зоне.

В свою очередь, органами ПФР г. Севастополя по состоянию на 01 сентября 2020 года установлены неработающие пенсионеры, проживающие в сельских населенных пунктах, документы которых (по материалам пенсионных дел) отвечают требованиям Закона № 400-ФЗ для установления им повышенного размера фиксированной выплаты. Таких пенсионеров почти 400 человек.

Учитывая, что в настоящее время это пожилые люди, средний возраст которых более 73-х лет, и не все они имеют возможность обратиться в ПФР для подачи заявлений о перерасчете пенсии, Правительством Севастополя, Пенсионным фондом совместно с главами муниципальных округов организована работа по приему заявлений по месту проживания. Соответствующие списки пенсионеров направлены главам муниципалитетов.

Согласно ст. 23 Закона № 400-ФЗ перерасчет фиксированной выплаты осуществляется с месяца, следующим за месяцем обращения (подачи заявления). Выплата будет произведена органами Пенсионного фонда в октябре этого года.

Те пенсионеры, у которых право на повышение выплаты не установлено (их нет в списках), могут самостоятельно обратиться с заявлением и документами в клиентские службы ПФР города.

по материалам пресс-службы Отделения ПФР в Севастополе