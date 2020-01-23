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Очередная реформа от Правительства РФ - отмена трудовых книжек
фото: открытые источники

ПФР в Севастополе об электронной трудовой книжке

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:48 23.01.2020

В ПФР в Севастополе  напоминают: с 2020 года начинается добровольный переход на электронные трудовые книжки. До 31 декабря 2020 года необходимо подать заявление работодателю о переходе на электронную трудовую книжку или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Работник, который выбрал ведение бумажной трудовой книжки, сохраняет это право при последующем трудоустройстве к другим работодателям. Если же гражданин сначала подаст заявление о сохранении бумажной трудовой книжки, а затем захочет изменить это решение, он сможет подать работодателю новое заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, — отмечают специалисты ведомства.

Какие сведения будут отражены в электронной трудовой книжке?

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке:

  • Информация о работнике;
  • Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
  • Место работы;
  • Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
  • Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;
  • Вид поручаемой работы;
  • Основания прекращения трудового договора.

У электронной трудовой книжки есть ряд преимуществ:

  • Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности.
  • Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.
  • Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек.
  • Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.
  • Использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг.

В электронной трудовой книжке будут отображаться сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года.

Важно! У тех, кто впервые устроится на работу начиная с 2021 года, сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронной форме.

Как можно будет получить сведения электронной трудовой книжки?

  • в личном кабинете на сайтах ru, gosuslugi.ru;
  • у последнего работодателя;
  • в клиентских службах ПФР, в офисах МФЦ.

Более подробную информацию по теме электронных трудовых книжек можно найти на главной странице сайта ПФР в соответствующем разделе.

ПФР в Севастополе об электронной трудовой книжке

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