ПФР в Севастополе об электронной трудовой книжке

В ПФР в Севастополе напоминают: с 2020 года начинается добровольный переход на электронные трудовые книжки. До 31 декабря 2020 года необходимо подать заявление работодателю о переходе на электронную трудовую книжку или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Работник, который выбрал ведение бумажной трудовой книжки, сохраняет это право при последующем трудоустройстве к другим работодателям. Если же гражданин сначала подаст заявление о сохранении бумажной трудовой книжки, а затем захочет изменить это решение, он сможет подать работодателю новое заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, — отмечают специалисты ведомства.

Какие сведения будут отражены в электронной трудовой книжке?

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке:

Информация о работнике;

Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;

Место работы;

Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);

Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;

Вид поручаемой работы;

Основания прекращения трудового договора.

У электронной трудовой книжки есть ряд преимуществ:

Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности.

Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.

Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек.

Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.

Использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг.

В электронной трудовой книжке будут отображаться сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года.

Важно! У тех, кто впервые устроится на работу начиная с 2021 года, сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронной форме.

Как можно будет получить сведения электронной трудовой книжки?

в личном кабинете на сайтах ru, gosuslugi.ru;

у последнего работодателя;

в клиентских службах ПФР, в офисах МФЦ.