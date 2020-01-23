ПФР в Севастополе об электронной трудовой книжке

В ПФР в Севастополе напоминают: с 2020 года начинается добровольный переход на электронные трудовые книжки. До 31 декабря 2020 года необходимо подать заявление работодателю о переходе на электронную трудовую книжку или о сохранении бумажной трудовой книжки.
Работник, который выбрал ведение бумажной трудовой книжки, сохраняет это право при последующем трудоустройстве к другим работодателям. Если же гражданин сначала подаст заявление о сохранении бумажной трудовой книжки, а затем захочет изменить это решение, он сможет подать работодателю новое заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, — отмечают специалисты ведомства.
Какие сведения будут отражены в электронной трудовой книжке?
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке:
- Информация о работнике;
- Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
- Место работы;
- Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
- Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;
- Вид поручаемой работы;
- Основания прекращения трудового договора.
У электронной трудовой книжки есть ряд преимуществ:
- Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности.
- Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.
- Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек.
- Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.
- Использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг.
В электронной трудовой книжке будут отображаться сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года.
Важно! У тех, кто впервые устроится на работу начиная с 2021 года, сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронной форме.
Как можно будет получить сведения электронной трудовой книжки?
- в личном кабинете на сайтах ru, gosuslugi.ru;
- у последнего работодателя;
- в клиентских службах ПФР, в офисах МФЦ.
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