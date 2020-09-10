ПФР в Севастополе об особенностях начисления пенсии горожанам старше 80-ти лет

Специалисты ПФР в Севастополе подчёркивают: когда гражданин достигает возраста 80 лет, сумма его пенсионного обеспечения увеличивается, а именно — удваивается размер фиксированной выплаты, входящей в состав страховой пенсии по старости.

Напомним, страховая пенсия по старости состоит из суммы фиксированной выплаты и страховой части пенсии. Размер фиксированной выплаты ежегодно индексируется государством. В 2020 году ее размер составляет 5 686,25 руб. Заявление для повышения фиксированной выплаты подавать не требуется. Перерасчет производится автоматически со дня достижения пенсионером 80-летия, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Но следует отметить, что при достижении 80 лет фиксированная выплата не удваивается:

инвалидам I группы, получающим страховую пенсию по старости, поскольку фиксированная выплата указанной категории граждан изначально (при назначении пенсии) устанавливается в увеличенном размере;

80-летним пенсионерам-получателям социальной пенсии;

80-летним пенсионерам-получателям страховой пенсии по случаю потери кормильца.

В то же время получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80 лет имеют право обратиться за расчетом именно своей страховой пенсии по старости, в которой фиксированная выплата будет удвоена. И в случае, если ее размер окажется больше получаемой пенсии по случаю потери кормильца — перейти на нее.

Важно! На установление повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 80-летним севастопольцам и крымчанам влияет «сохраненный размер» пенсии. На «сохраненную пенсию» увеличение фиксированной выплаты не распространяется, а значит данная пенсия не увеличивается*.

Напомним, что такое «сохраненный размер пенсии». Это украинская пенсия по состоянию на 2014 год, которая была поэтапно увеличена в два раза и переведена в рубли по курсу 3,8.

С 1 января 2015 года все пенсии крымчан и севастопольцев были пересчитаны в соответствии с российским законодательством. Эти пенсии стали условно называть «российскими».

Если после перерасчета в 2015 году старый «сохраненный» размер оказался выше, чем новый «российский», пенсионеру продолжают выплачивать тот, который больше по размеру, то есть «сохраненный».

Например, в 2014 году гипотетический пенсионер Иванов получал пенсию в размере 2500 грн. Этот размер был переведен в рубли по курсу 3,8 и поэтапно, начиная с апреля 2014 года, увеличился в 2 раза. Таким образом, на 31 декабря 2014 года размер пенсии Иванова уже составлял 19 000 рублей. Именно этот размер стал называться «сохраненным».

С января 2015 года пенсию Иванову пересчитали по российскому законодательству, ее размер составил, например, 13 000 рублей. Ежегодно его российскую пенсию индексировали: с 01.02.2015 года на 11,4%, с 01.02.2016 года — на 4%, с 01.02.2017 года — на 5,4%, с 01.01.2018 года — на 3,7%, с 01.01.2019 года — на 7,05%, а с 01.01.2020 года — на 6,6%.

Таким образом, на сегодняшний день размер его российской пенсии составляет 18785,60 рублей. Но поскольку он меньше чем «сохраненный», Иванову продолжают выплачивать 19 000 рублей (т. е. его «сохраненный размер»).

В сентябре 2020 года пенсионеру исполняется 80 лет. Его российская пенсия автоматически увеличивается на размер фиксированной выплаты, т. е. на 5686,25 руб. и составляет 24471,85 руб (18785,60+ 5686,25). Таким образом, с момента 80-летия размер российской пенсии Иванова превысил его «сохраненный размер», поэтому он начнет получать российскую пенсию.

*Федеральный закон «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 21.07.2014 N 208-ФЗ