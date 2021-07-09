ПФР в Севастополе: оформить ежемесячную выплату из маткапитала в 2021 году стало проще

С начала этого года Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о доходах семьи.

Предоставлять информацию о доходах необходимо только в случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским, служащим другого силового ведомства или пенсионером силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения. В случае подачи заявления о ежемесячной выплате в июле 2021 года, необходимо правильно указать сведения о доходах семьи за период с января 2020 года по декабрь 2020 года, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Если родители планируют продлевать выплату после исполнения ребенку одного года или двух лет, заявление необходимо подавать не ранее даты рождения ребенка.

Получать ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала могут семьи, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, при соблюдении нескольких условий:

второй ребенок и мама – граждане РФ;

второй ребенок появился в семье позже 1 января 2018 года;

размер дохода на одного члена семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ на II квартал прошлого года. В Севастополе эта сумма на одного члена семьи составляет 24 328 руб.

Подать заявление о назначении выплаты можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) либо через портал госуслуг (gosuslugi.ru), а также лично посетив клиентскую службу ПФР или МФЦ. В заявлении необходимо указать сведения о доходах всех членов семьи, включая детей.