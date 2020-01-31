ПФР в Севастополе: отчетность СЗВ-СТАЖ за 2019 год необходимо сдать до 1 марта 2020 года!

С 1 января 2020 года началась отчетная кампания по представлению в Пенсионный фонд сведений о страховом стаже застрахованных лиц за 2019 год по форме СЗВ-СТАЖ.

Законом* предусмотрено, что сведения о страховом стаже представляются ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. В случае ликвидации или реорганизации страхователя, сведения о стаже представляются в течение отчетного года. Кроме того, в течение отчетного года представляются сведения с типом формы «назначение пенсии» для лиц, которым для назначения пенсии необходимо учесть период работы текущего календарного года, — отмечают специалисты пресс-службы ведомства.

Сведения о стаже могут быть представлены страхователем:

в форме электронного документа с использованием электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи;

на бумажном носителе лично страхователем или его представителем непосредственно в орган ПФ либо по почте.

Форма СЗВ-СТАЖ за истекший календарный год представляется страхователями на всех застрахованных лиц, находящихся в отчетном периоде со страхователем в трудовых отношениях или заключивших с ним гражданско-правовые договоры, на которые, в соответствии с действующим законодательством, начисляются страховые взносы. Формы отчетности, порядок их заполнения и форматы сведений утверждены Постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 №507n.

Постановлением предусмотрено, что страхователи представляют в Пенсионный фонд пакет документов, содержащий форму СЗВ-СТАЖ по застрахованным лицам и форму ОДВ-1 по страхователю.

При обнаружении в представленных страхователем сведениях ошибок или несоответствия их формам и форматам представления отчетности страхователю вместе с протоколом контроля вручается уведомление об устранении в течение пяти рабочих дней имеющихся ошибок и несоответствий. Если в течение указанного времени страхователь успевает исправить ошибки, то финансовые санкции к такому страхователю не применяются.

Страхователи, уклоняющиеся от представления предусмотренных законодательством достоверных и в полном объеме сведений, несут финансовую ответственность. Так за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и недостоверных сведений применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица (работника). Кроме того, такое правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.

Напоминаем, что наряду с годовой отчетностью о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ, страхователь ежемесячно представляет в ПФР отчетность по форме СЗВ-М. Порядок представления ежемесячной отчетности в 2020 году не изменился, — подчёркивают в ПФР в Севастополе.

По всем вопросам, касающимся порядка формирования и представления отчетности в ПФР, можно обратиться в клиентские службы Управления ПФР в г. Севастополе:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2), тел.: 53-96-47;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5), тел.: 55-39-33;

Клиентская служба № 3 (ул. Киевская / Л. Толстого, д. 11/35), тел.: 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д. 60А), тел.: 22-13-57.

На сайте Пенсионного фонда в разделе «Страхователям» размещены бесплатные программы для формирования и проверки отчетности.

*Федеральный закон от 01.04.1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»