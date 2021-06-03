ПФР в Севастополе: пенсия 80-летним жителям Севастополя

В ПФР в Севастополе отмечают: пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. То есть, пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. На сегодня ее размер 6044,48 рублей. Пенсионеру подавать заявление для этого не нужно — перерасчет будет произведен в беззявительном порядке.

Напомним, фиксированная выплата — это установленная законом сумма, которая гарантировано входит в состав страховой пенсии. Каждый год фиксированная выплата индексируется на уровень не ниже инфляции в предыдущем году.

Отметим, что на такое увеличение пенсии могут претендовать не все севастопольцы, достигшие 80-летнего возраста. Так, получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца увеличение фиксированной выплаты не положено, а инвалидам I группы повышенная фиксированная выплата уже выплачивается с момента установления I группы инвалидности.

«Сохраненный размер» пенсии также влияет на повышенную фиксированную выплату. Понятие «сохраненный» размер пенсии появилось в 2014 году, когда согласно указу Президента Российской Федерации* все пенсии крымчан и севастопольцев в этот период были увеличены в два раза и переведены в рубли по курсу 3.8. Такие пенсии стали называть «сохраненными».

С 1 января 2015 года все пенсии крымчан и севастопольцев были пересчитаны в соответствии с российским законодательством. Эти пенсии стали условно называть «российскими».

ВАЖНО! Если после перерасчета в 2015 году «российская» пенсия гражданина оказалась меньше его «сохраненной», ему продолжили выплачивать большую по размеру пенсию – т.е. «сохраненную».

«Сохраненная» пенсия в постоянном размере выплачивается гражданину до тех пор, пока его «российская» пенсия (которую ежегодно индексируют) не достигнет либо не превысит «сохраненную».

Например, 79-летнему пенсионеру выплачивают «сохраненный размер» пенсии, который составляет 15 000 рублей, в это же время его «российская» пенсия меньше и составляет только 13 000 руб. Когда в 2021 году пенсионеру исполнится 80 лет, его «российская» пенсия увеличится на 6 044,48 руб. и составит уже 19 044,48 руб. (13 000 руб. + 6 044,48 руб.). С этого момента пенсионеру начнут выплачивать «российскую» пенсию, поскольку она превысит «сохраненную».

*Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 192 «О мерах государственной поддержки граждан, являющихся получателями пенсий на территориях Республики Крым и г. Севастополя»