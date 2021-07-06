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Пенсионерам о карте «Мир»

ПФР в Севастополе: пенсионерам необходимо оформить карту «МИР»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:15 06.07.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: с 1 июля все регулярные социальные выплаты государства, согласно Федеральному закону «О национальной платежной системе»*, зачисляются на карты «Мир».

Напоминаем, в соответствии с законодательством, кредитные организации (банки) должны предоставлять пенсионерам карту «Мир» национальной платежной системы при осуществлении выплаты пенсии и других социальных выплат. Тем, кто по каким-либо причинам еще не оформил карту «Мир», необходимо в течение 10 рабочих дней от момента зачисления пенсии на карту  обратиться в банк и получить средства наличными в кассе. За это время банк должен прислать уведомление пенсионеру с предложением выпустить карту «Мир». Если не обратиться в банк в течение 10 дней после поступления средств, то на 11-ый рабочий день незачисленные средства банк обязан возвратить в ПФР, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Важно! Подавать заявление в Пенсионный фонд об изменении счета в связи с заменой банковской карты не требуется! Банк самостоятельно передаст в ПФР информацию о новых банковских реквизитах пенсионера.

Требование о переходе на карту «Мир» не касается граждан, которым выплаты зачисляют на «безкарточный» банковский счет или доставляют почтой. Для них с 1 июля  ничего не изменилось, пенсии и социальные выплаты им будут доставлять по той же схеме, что и раньше.

 *Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

ПФР в Севастополе: пенсионерам необходимо оформить карту "МИР"

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