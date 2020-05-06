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ПФР в Севастополе: пенсионерам-опекунам с июля возобновляется индексация пенсии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:20 06.05.2020

Согласно принятой поправке в федеральный закон о страховых пенсиях, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры — опекуны или попечители несовершеннолетних детей, которые исполняют свои обязанности по договору на возмездных условиях, в том числе по договору о приемной семье, начнут получать страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки.  Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, отделения Пенсионного фонда до 15 июня актуализируют списки пенсионеров-опекунов и до 24 июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций, — сообщили в пресс-службе ПФР в Севастополе.

По предварительным оценкам, 45,8 тыс. приемных родителей – пенсионеров получат повышение выплат в результате утвержденных изменений. Расходы на возобновление индексации до конца текущего года составят 720 млн рублей.

ПФР в Севастополе: пенсионерам-опекунам с июля возобновляется индексация пенсии

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