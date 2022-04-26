ПФР в Севастополе: пенсионное обеспечение и социальные выплаты чернобыльцев

Для ликвидаторов последствий радиационных аварий и граждан, пострадавших в радиационных авариях и катастрофах, после трагических событий на Чернобыльской АЭС, государство предусмотрело специальные меры поддержки.

Основные льготы — это досрочный выход на пенсию, установление пенсий по инвалидности и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), а также ряд других пособий, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Досрочный выход на пенсию

Гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, государственная или страховая пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа с уменьшением пенсионного возраста: участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986-1987 годах — на 10 лет (мужчинам с 50 лет, женщинам с 45 лет), участникам ликвидации аварии в 1988 -1990 годах — на 5 лет (мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет).

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, но тем не менее не являющиеся инвалидами, имеют право на снижение пенсионного возраста от 1 года до 5 лет. Для назначения государственной пенсии по старости им необходимо иметь пять лет страхового стажа.

Право на две пенсии

В отдельных случаях «чернобыльцы» могут получать и государственную, и страховую пенсии одновременно. Так, на две пенсии имеют право граждане, получившие инвалидность вследствие военной травмы (полученной при исполнении обязанностей военной службы) при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — военнослужащие срочной службы, а также лица, призванные на военные сборы.

Кроме того, право на получение двух пенсий имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца — участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалида вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также лица, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы. Им может устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и пенсия по старости (инвалидности).

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

Как и все федеральные льготники, «чернобыльцы» и приравненные к ним категории лиц, пострадавших от последствий радиации, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Помимо «чернобыльской» ЕДВ пострадавшие лица могут получать вторую ЕДВ, если на то есть основания. Например, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, признанные инвалидами (первая ЕДВ выплачивается как ликвидатору, вторая ЕДВ — как инвалиду). Такое исключение предусмотрено только для лиц, имеющих право на ЕДВ как «чернобыльцы» — остальные категории граждан могут получать лишь одну выплату.

В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ). Гражданам, которые являются получателями одновременно двух ежемесячных денежных выплат, НСУ по «чернобыльской» ЕДВ предоставляется со дня назначения в денежном эквиваленте, а по второй ЕДВ автоматически предоставляется в натуральном виде. Таким образом, чернобыльцам нет необходимости подавать заявление о предоставлении НСУ. При этом, они, как инвалиды или как ветераны, могут подать заявление об отказе в предоставлении НСУ в натуральном виде и получать НСУ в денежном выражении.

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, также положен ряд иных выплат по линии ПФР, которые были переданы в 2022 году из органов социальной защиты населения.

В зависимости от категории чернобыльцев в Севастополе назначаются и выплачиваются следующие виды компенсаций: ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью, ежемесячная денежная компенсация на питание детей, ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, оплата дополнительного оплачиваемого отпуска, ежегодная компенсация за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, единовременная компенсация за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительство и компенсация стоимости переезда, ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности (без установления инвалидности), сохранение среднего заработка, ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, пособие на погребение, ежегодная компенсация на оздоровление.

Подробно об указанных выплатах читайте на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения».