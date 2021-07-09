ПФР в Севастополе: пенсионное обеспечение жителей города — цифра дня

На 1 июля 2021 года на учете в органах Пенсионного фонда Российской Федерации г.Севастополя состоит 120 тыс. человек. Из них — 113,7 тыс. гражданских пенсионеров и 6,3 тыс. военных пенсионеров — получателей второй гражданской пенсии.

Средний размер страховой пенсии гражданских пенсионеров на 01 июля 2021 года составляет 15 551,41 руб., или 157,7 % к прожиточному минимуму неработающего пенсионера по г. Севастополю (т.е. к 9 862 руб. в 2021 году).

В кредитных учреждениях (банках) пенсионные и социальные выплаты получают 87,6 тыс. пенсионеров, в отделениях ОСП Севастопольский Почтамт ФГУП «Почта Крыма» — 32,4 тыс. пенсионеров.

Ежемесячно 12,6 тыс. работодателей региона представляют в ПФР форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» на около 140 тыс. своих сотрудников.

В системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано порядка 440,7 тыс. жителей города.

По итогам первого полугодия 2021 года на выплату пенсий, а также иных социальных выплат органами ПФР в г. Севастополе направлено 10,6 млрд рублей.