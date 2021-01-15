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Страхователям о порядке представления отчетности в ПФР и уплате страховых взносов

ПФР в Севастополе: пенсионное обеспечение жителей города — цифры дня

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:58 15.01.2021

На 1 января 2021 года на учете в органах Пенсионного фонда Российской Федерации г.Севастополя состоит 121 427 человек. Из них — 145 058 гражданских пенсионеров и 6 369 военных пенсионеров — получателей второй гражданской пенсии.

Средний размер страховой пенсии гражданских пенсионеров на 01 января 2021 года составляет 15 203,24 руб., или 154,1 % к прожиточному минимуму неработающего пенсионера по г. Севастополю (т.е. к 9 862 руб. в 2021 году). В кредитных учреждениях (банках) пенсионные и социальные выплаты получают 84 451 пенсионеров, в отделениях ОСП Севастопольский Почтамт ФГУП «Почта Крыма» — 33 978 пенсионеров, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Ежемесячно порядка 13 тыс. работодателей региона представляют форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» на около 140 тыс. своих сотрудников.

В системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано свыше 434 тыс. жителей города.

По итогам  2020 года на выплату пенсий, а также иных социальных выплат органами ПФР в г. Севастополе направлено 24,6 млрд рублей.

Источник: пресс-служба ПФР в Севастополе

ПФР в Севастополе: пенсионное обеспечение жителей города - цифры дня

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