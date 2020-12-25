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ПФР в Севастополе: переход на карту «Мир» продлен до 1 июля 2021 года

ПФР в Севастополе: переход на карту «Мир» продлен до 1 июля 2021 года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:01 25.12.2020

В ПФР в Севастополе напоминают: в соответствии с законодательством*, кредитные организации (банки) должны предоставить пенсионерам карту «Мир» национальной платежной системы при осуществлении выплаты пенсии и других социальных выплат.

Окончательный срок наступления соответствующих обязанностей кредитных организаций в отношении клиентов – физических лиц должен был наступить 1 июля 2020 года. В условиях принятия ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) этот срок несколько раз продлевался. На данный момент Банком России принято решение о продлении возможности получения пенсионных выплат на платежные карты, не являющиеся картами национальной платежной системы (картами  «Мир») до 1 июля 2021 года, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также Банком России принято решение о возможности до 1 июля 2021 года получателям пенсионных выплат использовать платежные карты после истечения их срока действия.

*Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

ПФР в Севастополе: переход на карту «Мир» продлен до 1 июля 2021 года

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