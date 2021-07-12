Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | ПФР в Севастополе: переход на обновленную отчетность по ЭТК продлен до 1 августа

crimeapress_news



«Верево Сити»
ПФР Севастополя призывает пенсионеров проверить счёт на банковских картах!

ПФР в Севастополе: переход на обновленную отчетность по ЭТК продлен до 1 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:01 12.07.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности по электронным трудовым книжкам продлен до 1 августа.

В течение июля организации, как и раньше, могут направлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019-12-20). Продление срока связано со сложной эпидемиологической обстановкой, когда большинство работников организаций переведены на дистанционный режим работы, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В связи с обращениями работодателей о неготовности представлять с 1 июля 2021 года сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) в новом формате (версия SZV-TD_2020-09-26) по причине недоработки соответствующего программного обеспечения, Пенсионный фонд Российской Федерации  сообщает о продлении до 1 августа 2021 года приема указанных сведений в старом формате (версия SZV-TD_2019-12-20).

ПФР в Севастополе: переход на обновленную отчетность по ЭТК продлен до 1 августа

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.