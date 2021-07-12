ПФР в Севастополе: переход на обновленную отчетность по ЭТК продлен до 1 августа

В ПФР в Севастополе отмечают: срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности по электронным трудовым книжкам продлен до 1 августа.

В течение июля организации, как и раньше, могут направлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019-12-20). Продление срока связано со сложной эпидемиологической обстановкой, когда большинство работников организаций переведены на дистанционный режим работы, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В связи с обращениями работодателей о неготовности представлять с 1 июля 2021 года сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) в новом формате (версия SZV-TD_2020-09-26) по причине недоработки соответствующего программного обеспечения, Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает о продлении до 1 августа 2021 года приема указанных сведений в старом формате (версия SZV-TD_2019-12-20).