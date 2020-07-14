ПФР в Севастополе: перерасчет пенсий за советский стаж был сделан еще в 2015 году

В ПФР в Севастополе отмечают: в клиентские службы стали массово обращаться жители города в связи с распространением в некоторых сомнительных интернет-изданиях информации о якобы перерасчете пенсий за советский стаж.

Отделение ПФР по г. Севастополю сообщает следующее: оценка пенсионных прав севастопольских пенсионеров, имеющих стаж до 2002 года (в том числе и стаж, приобретенный до 1 января 1991 года — т.е. за советское время), была произведена еще с 2015 года. Так, за каждый полный год советского стажа расчетный пенсионный капитал дополнительно увеличен на 1%. Это называется валоризацией. Формула расчета валоризации предусмотрена статьей 30.1. Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Все назначенные до 2015 года пенсии севастопольцам рассчитаны с учетом вышеуказанных норм законодательства, в результате чего пенсионеры получают соответствующие выплаты за советский стаж. Кроме того, новое назначение пенсии с 2015 года также осуществляется с учетом валоризации, — поясняют в пресс-службе ведомства.

То есть, подчёркивают специалисты, весь советский стаж граждан учитывается, необходимости в перерасчете пенсий и обращений по данному вопросу в клиентские службы Управления ПФР в г. Севастополе нет!