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ПФР в Севастополе: перерасчет пенсий за советский стаж был сделан в городе еще в 2015 году
фото: pxhere.com

ПФР в Севастополе: перерасчет пенсий за советский стаж был сделан в городе еще в 2015 году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:32 22.09.2021

В Отделении ПФр в Севастополе отмечают: в некоторых сомнительных интернет-изданиях распространяется информация о якобы необходимости пересчитать пенсию за советский стаж.

В связи с этим Отделение ПФР по г. Севастополю сообщает следующее: оценка пенсионных прав севастопольских пенсионеров, имеющих стаж до 2002 года (в том числе и стаж, приобретенный  до 1 января 1991 года — т.е. за советское время), была произведена еще с 2015 года. За каждый полный год советского стажа расчетный пенсионный капитал дополнительно увеличен на 1%. Это называется валоризацией. Формула расчета валоризации предусмотрена статьей 30.1. Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», — подчёркивают специалисты пресс-службы ведомства.

В Пенсионной фонде обращают особе внимание: все назначенные до 2015 года пенсии севастопольцам рассчитаны с учетом вышеуказанных норм законодательства, пенсионеры получают соответствующие выплаты за советский стаж. Кроме того, новое назначение пенсии с 2015 года также осуществляется с учетом валоризации.

ВАЖНО! Весь советский стаж граждан учитывается, поэтому отдельно по этому вопросу обращаться в клиентские службы ПФР в г. Севастополе нет необходимости!

ПФР в Севастополе: перерасчет пенсий за советский стаж был сделан в городе еще в 2015 году

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