ПФР в Севастополе: первые сведения для электронных трудовых книжек представлены

В ПФР в Севастополе отмечают: завершилась первая отчетная кампания работодателей по представлению в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности россиян за январь 2020 года. Несмотря на сжатые сроки, говорят специалисты, разработчики программ по кадровому и бухгалтерскому учету вовремя обновили соответствующие продукты для страхователей и операторов, оказывающих услуги по сдаче отчетности.

Для компаний, которые не успели установить последние версии программ, Пенсионный фонд запустил на своем сайте новую версию «Кабинета страхователя» с возможностью передачи сведений о трудовой деятельности напрямую в ПФР, не прибегая к услугам посредников. Помимо этого, Пенсионный фонд предоставил работодателям бесплатные программы по формированию отчетности, которыми в том числе могут воспользоваться компании со штатом менее 25 человек. Благодаря проделанной работе в феврале более полумиллиона страхователей, в том числе 2684 севастопольских работодателей, направили в ПФР сведения кадрового учета в отношении почти пяти миллионов работников, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, работодатели представляли сведения в ПФР только в том случае, если за отчетный период в компании происходили кадровые мероприятия, например, прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, либо если компания меняла свое название или же работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.