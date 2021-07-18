ПФР в Севастополе: получать справки Пенсионного фонда удобнее через интернет

В ПФР в Севастополе отмечают: в ряде случаев, например, при оформлении банковского кредита, жилищных субсидий, для предоставления по требованию военкомата и т. п., пенсионеру необходимо предоставлять справку о размере пенсии. Данная справка содержит информацию о денежных суммах и сроках установления пенсии.

Удобнее всего получить справку о размере пенсии дистанционно — через Личный кабинет на портале госуслуг (gosuslugi.ru) или на сайте Пенсионного фонда России (es.pfrf.ru). Это самый удобный способ, поскольку справку о размере (с детализацией) и виде пенсии, иных социальных выплат, установленных по линии ПФР, можно получить в режиме онлайн. В справке также можно найти информацию о том, какие периоды стажа были учтены при размере пенсии (в том случае, если речь идет о страховой пенсии). Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и заверенная «мокрой» печатью справка в бумажном виде. Т.е. подписанная квалифицированной электронной подписью справка, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации*, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Справку также можно заказать — на портале госуслуг или сайте Пенсионного фонда России, а потом получить в клиентской службе ПФР, не записываясь на прием.

Для того, чтобы различные ведомства не требовали с граждан подобные справки, а могли получить их напрямую из Пенсионного фонда, органы ПФР проводят работу по заключению соглашений об информационном обмене в рамках СМЭВ. Таким образом, количество ситуаций, где гражданам необходимо получить справку о размере пенсии «на руки», становится все меньше, и обращаться за ее получением необходимо только в редких случаях.

*Федеральный закон от 06.04.2011 N63-ФЗ «Об электронной подписи»