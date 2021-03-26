ПФР в Севастополе: получить справку о размере пенсии и иных социальных выплат онлайн

В ПФР в Севастополе отмечают: продолжается пора декларирования служащими своих доходов, расходов, имущества и имущественных обязательств. Отделение ПФР по г.Севастополю напоминает, что получить справку о размере пенсии и иных социальных выплат, необходимую для подготовки сведений о доходах, можно дистанционно — онлайн через «Личный кабинет» на сайте ПФР — pfr.gov.ru.

Для этого необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) и иметь подтвержденную учетную запись.

Краткая пошаговая инструкция:

Зайти на сайт Пенсионного фонда в «Личный кабинет гражданина», используя логин и пароль от личного кабинета на портале госуслуг.

В «Списке сервисов» выбрать раздел «Пенсия». Далее — «Заказать справку (выписку) о произведенных выплатах за период». Для формирования сведений о выплаченных суммах необходимо выбрать период запрашиваемых сведений и нажать кнопку «Запросить».

Нажать кнопку «Скачать». Справка, подписанная квалифицированной электронной подписью признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации*.

* Федеральный закон от 06.04.2011 N63-ФЗ «Об электронной подписи»