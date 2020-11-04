ПФР в Севастополе: получить, заменить и восстановить СНИЛС

В Отделении ПФР в Севастополе напоминают: страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) нужен для формирования пенсии, а также для получения льгот и государственных услуг в электронном виде.

СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз, и навсегда закрепляется только за его индивидуальным лицевым счетом.

Взрослые могут получить СНИЛС двумя способами:

При устройстве на работу.

При заключении трудового договора или договора гражданско-правового характера работодатель отправляет данные сотрудника и заполненную анкету в территориальный орган Пенсионного фонда России.

Самостоятельно в любом территориальном органе ПФР, а также в МФЦ, в случае если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии.

При посещении учреждений необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. При обращении в ПФР регистрация в системе индивидуального (персонифицированного) учета и выдача документа, подтверждающего регистрацию, производится в режиме «реального времени» – сразу при обращении.

Как получить СНИЛС детям?

Для получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета для ребенка до 14 лет, один из родителей с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка может обратиться в Клиентскую службу ПФР или в МФЦ. Дети старше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом.

СНИЛС при смене фамилии

Личные данные, указанные в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии их необходимо поменять. Для этого необходимо подать заявление об обмене страхового свидетельства в любую клиентскую службу ПФР (через работодателя или лично). Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается документ (справка), подтверждающий регистрацию, с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией.

Выдача документа, подтверждающего регистрацию, с измененными анкетными данными, при обращении в территориальный орган ПФР также осуществляется в режиме «реального времени».

Что делать в случае утери карточки со СНИЛС?

Если гражданин работает, он может обратиться в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата. Неработающие граждане могут подать заявление о восстановлении СНИЛС в Клиентскую службу ПФР или в МФЦ.

Если утерянный документ был оформлен на ребенка, не достигшего 14 лет, по всем вопросам восстановления свидетельства в Клиентские службы ПФР в г. Севастополе должны обращаться родители (или опекуны, представители) ребенка. С собой одному из родителей необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка. При личном обращении в территориальные органы ПФР дубликат страхового свидетельства выдается гражданину сразу.

Как получить дубликат СНИЛС, не посещая ПФР

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР доступен сервис по получению электронного дубликата СНИЛС в формате pdf. Для получения дубликата необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись.

ВАЖНО!

При получении документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, необходимо внимательно проверить анкетные данные, содержащиеся в нем. В случае обнаружения ошибок, сразу же сообщить об этом специалисту, выдавшему зарегистрированному лицу документ, подтверждающий регистрацию.

Если документ, подтверждающий регистрацию, выдается в территориальном органе ПФР, исправления будут внесены также в режиме он-лайн.

Ситуация, когда у зарегистрированного лица находится документ, содержащий неверные анкетные данные, может привести к проблемам при назначении пенсий или иных социальных выплат, а также при представлении работодателем отчетности как в ПФР, так и в ФНС.