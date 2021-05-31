ПФР в Севастополе: при смене ФИО необходимо сообщить новые данные в Фонд

Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Севастополю информирует жителей региона о том, что об изменении фамилии, имени или отчества необходимо сообщать в ПФР.

Если человек поменял паспортные данные, об этом нужно сообщить в ПФР для внесения корректив в базу данных персонифицированного учета. Сам страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) при этом не меняется. Если этого не сделать, то гражданину будет сложно получить те или иные государственные услуги.

СНИЛС является уникальным и выдается каждому человеку однократно. На индивидуальном лицевом счете учитываются пенсионные права.

Кроме того, СНИЛС необходим и взрослым, и детям — при трудоустройстве, поступлении в детский сад или учебное заведение, получении медицинских услуг, социальной помощи, обращении в ПФР, оформлении Личного кабинета на Едином портале государственных услуг или сайте Пенсионного фонда России и т.д.

Например, в настоящее время органы ПФР оформляют сертификат на материнский (семейный) капитал (МСК) в проактивном режиме, то есть без личного обращения граждан в клиентские службы ПФР или МФЦ. Когда право на материнский капитал устанавливается, информация об этом автоматически направляется в Личный кабинет на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме.

Однако, если обладатель сертификата на МСК вовремя не сообщил в ПФР о замене паспорта или смене фамилии, то у него могут возникнуть проблемы при идентификации личности на входе в Личный кабинет, получении электронных государственных услуг, оказываемых различными ведомствами (в том числе – органами ПФР).

Обращаем особое внимание получателей пенсий и иных социальных выплат! При смене ФИО также необходимо обратиться в Пенсионный фонд с новыми документами, чтобы подать «заявление об изменении персональных данных гражданина (представителя)».