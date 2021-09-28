ПФР в Севастополе призывает 80-летних горожан оформлять компенсационные выплаты по уходу

В рамках проведения Международного дня пожилого человека Пенсионный фонд Севастополя в ближайшее время направит гражданам, достигающим 80-летнего возраста, уведомления. Пенсионерам сообщат о возможности оформить ежемесячную денежную компенсационную выплату по уходу.

Так, компенсационная выплата в размере 1200 рублей устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за пенсионером, достигшим 80-летнего возраста. Совместное проживание и родственные связи не влияют на ее установление. Компенсационная выплата назначается с месяца обращения в клиентскую службу Пенсионного фонда. Выплаты производятся пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией. А тому, кто ухаживает за пенсионером, начисляются пенсионные коэффициенты и период ухода включается в стаж, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Важно! Тот, кто будет ухаживать за престарелым, не должен официально работать, получать пенсию, социальные доплаты, а также не состоять в Центре занятости в качестве безработного (не получать пособие по безработице).

Оформить компенсационную выплату по уходу можно и не приходя в Пенсионный фонд — подав заявления в электронном виде.

Для этого оба гражданина должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и иметь подтвержденные учетные записи. Им необходимо подать соответствующие заявления в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Ухаживающий подает заявление «о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином». Пенсионер подает заявление «о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином».

Обращаем внимание! Больше не требуется предоставлять справки, подтверждающие факт отсутствия работы или пособия по безработице, факт получения пенсии. Теперь все необходимые сведения ПФР запрашивает самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия.